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أسعار صرف «السعودي والدولار» مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 1827

سعر الشراء:

الدولار الأمريكي: 505 

الريال السعودي : 133 

سعر البيع:

 

الدولار الأمريكي: 510

الريال السعودي: 136

 
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