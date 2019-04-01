عاجل: جماعة الحوثي تعلن وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب هجوم حوثي جنوب الحديدة امهات المختطفين يطالبن بتشكيل ”تحالف وطني“ قانون قبلي في دولة عربية يرغم العذارى والشابات على الانتحار دولة خليجية تدرس حظر الشيشة على النساء ماذا يحدث عندما تناول الثوم دون طهي؟ مذهل جدا ”خطة إماراتية جديدة“ تستهدف 11 محافظة يمنية والسلطات الشرعية تعلق اربع دول خليجية تشارك في ملتقى استثماري بتركيا تفاصيل قضية جواسيس الإمارات بتركيا.. ما علاقة دحلان بهم ؟ المخلافي يظهر محذرا واليماني يبشر كل اليمنيين
اعلنت سلطات الانقلاب الحوثية، مساء اليوم السبت 20 أبريل/نيسان 2019م، عن وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب.
وفي برقيات عزاء نشرتها وكالة ”سبأ“ بنسختها الحوثية، أعلنت الجماعة عن وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اللواء الركن عبدالحكيم احمد صالح الماوري.
وفيما أكدت الوكالة ان ”الماوري“ توفي، اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت، اثر مرض عضال، تسائل مراقبين، عن كيفية خروجه من العاصمة صنعاء، الى بيروت، رغم ”الحصار“، مشككين في رواية الجماعة عن ان الوفاة اثر مرض.
واشار المراقبين في حديث لـ”مأرب برس“، الى ان الماوري قد يكون توفي متأثرا باصابة ما، وان الجماعة لجأت الى تلك الرواية، حفاظا منها على معنويات مقاتليها.