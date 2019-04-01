عاجل: جماعة الحوثي تعلن وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب هجوم حوثي جنوب الحديدة امهات المختطفين يطالبن بتشكيل ”تحالف وطني“ قانون قبلي في دولة عربية يرغم العذارى والشابات على الانتحار دولة خليجية تدرس حظر الشيشة على النساء ماذا يحدث عندما تناول الثوم دون طهي؟ مذهل جدا ”خطة إماراتية جديدة“ تستهدف 11 محافظة يمنية والسلطات الشرعية تعلق اربع دول خليجية تشارك في ملتقى استثماري بتركيا تفاصيل قضية جواسيس الإمارات بتركيا.. ما علاقة دحلان بهم ؟ المخلافي يظهر محذرا واليماني يبشر كل اليمنيين
تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت 20 ابريل/نيسان، من صد هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية، جنوبي محافظة الحديدة.
وذكر موقع الجيش، "سبتمبرنت" أن عناصر من المليشيا الحوثية حاولت، التسلل باتجاه مواقع الجيش، شمالي مديرية حيس.
وأشار الى أن قوات الجيش أفشلت محاولة التسلل الحوثية، واجبرت المليشيا على التراجع، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، بالقصف المدفعي المكثف لمواقع قوات الجيش الوطني ومهاجمة مواقعها.