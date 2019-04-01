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هجوم حوثي جنوب الحديدة

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت 20 ابريل/نيسان، من صد هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية، جنوبي محافظة الحديدة.

وذكر موقع الجيش، "سبتمبرنت" أن عناصر من المليشيا الحوثية حاولت، التسلل باتجاه مواقع الجيش، شمالي مديرية حيس.

وأشار الى أن قوات الجيش أفشلت محاولة التسلل الحوثية، واجبرت المليشيا على التراجع، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، بالقصف المدفعي المكثف لمواقع قوات الجيش الوطني ومهاجمة مواقعها.

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