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اربع دول خليجية تشارك في ملتقى استثماري بتركيا

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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اختتم في تركيا، فعاليات ملتقى غازي عنتاب الاستثماري التجاري لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استمر لمدة 3 أيام متتالية.

واتفق المشاركون في الملتقى الذي نظمه مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية بالتعاون مع وكالة تطوير طريق الحرير، على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتعميق التعاون التجاري بين الشركات التركية والشركات الخليجية والعربية.

وشارك في الملتقى أكثر من 60 رجل أعمال وممثلي شركات كبرى ناشطة في السعودية والكويت والإمارات وعمان والأردن ولبنان والسودان وباكستان واليمن والمغرب.

وقال ممثل الدول الخليجية في مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية، مصطفى غوكسو، إن الهدف من تنظيم مثل هذه الملتقيات في مدن تركية مختلفة، هو نقل الأنشطة التجارية إلى خارج إسطنبول وأنقرة.

وأعرب عن ثقته بأن العلاقات التجارية هي السبيل الأمثل لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا.

وأضاف أن المحادثات واللقاءات التي ستجري خلال فترة انعقاد الملتقى، ستساهم في تنشط الحركة التجارية بين الأتراك والضيوف المشاركين فيه.

بدوره قال رئيس غرفة تجارة غازي عنتاب طونجاي يلدريم، أن الملتقى سيجلب مكاسب كبيرة لتركيا والمشاركين الأجانب، مبينا أن غازي عنتاب تعد واحدة من أشهر المدن العالمية من حيث التنافسية.

  
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