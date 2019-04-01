بدء التحقيق مع «البشير» وتوجيه أول تهمة له.. تعرف عليها

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قال مصدر قضائي، اليوم السبت، إن المدعي العام السوداني فتح تحقيقا ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة غسل أموال.
ونقلت رويترز عن مصدر قضائي أن المدعي العام السوداني بدأ التحقيق مع الرئيس المخلوع عمر البشير بتهمة غسل الأموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة دون سند قانوني.
وكانت وسائل إعلام سودانية، تناقلت أمس أنباء أن فريقا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية داهم مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية بلغت ملايين الدولارات.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن مؤخرا، أنه قرر تشكيل لجنة معنية باستلام مقرات وأصول حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، وإعادة النظر في قانون النظام العام وإحالته للجنة مختصة.
وتشكيل لجنة لإعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد، على أن تباشر مهامها فورا وفقا لأسس ومعايير جديدة، مع الاستمرار في إلقاء القبض على رموز النظام السابق المشتبه بهم في قضايا فساد وكل من تدور حوله شبهات الفساد.