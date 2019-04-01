سامسونغ في ورطة.. هاتفها القابل للطي يخيب الظن

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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يبدو أن "سامسونغ" في ورطة؛ فقد اشتكى صحفيون تلقوا طرازها الجديد من الهواتف القابلة للطي "غالاكسي فولد" لتجربتها من أن بعضها ينكسر في غضون بضعة أيام فقط من الاستخدام، فضلا عن مشاكل أخرى في شاشة العرض.

يقول اثنان من الصحفيين إنهم أزالوا طبقة رقيقة واقية للشاشة بعد أن اعتقدوا أنه يفترض بهم فعل هذا، ولم ينتبهوا إلى التحذير على عبوة الهاتف القابل للطي "غالاكسي فولد" بعدم إزالة الطبقة الواقية.

وقال مراسل "بلومبيرغ"، "مارك جورمان"، إن جهازه بدأ العمل بصورة غير طبيعية بعد أن أزال الرقاقة الواقية، وأصبح في النهاية غير قابل للاستخدام.

لكن المحرر التنفيذي لموقع أخبار التكنولوجيا "ذا فيرج" يقول إنه ترك تلك الطبقة ومع ذلك تعطلت شاشته.