تقرير حقوقي يرصد أكثر من 4 ألف حالة انتهاك بحق الصحفيين في اليمن خلال 2018

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب

عدد القراءات 163

أصدرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) اليوم السبت تقريرها السنوي الثاني عن واقع الصحافة اليمنية خلال العام 2018 تحت عنوان (الإجهاز على الشهود).

التقرير الذي تم اشهاره اليوم خلال مؤتمر صحفي بمحافظة مأرب رصد 4364 حالة انتهاك طالت الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام بينها 18 حالة قتل و14 إصابة بعضعها تحولت إلى إعاقة دائمة.

وبحسب التقرير - حصل موقع الثورة نت على نسخة منه - فإن الانتهاكات توزعت على 46 نوعاً ؛ جاء في مقدمتها الانتهاكات التي طالات الأفراد بعدد 31 ؛ تلاها الانتهاكات التي طالت المؤسسات والوسائل بعدد 11 نوعاً ، والانتهاكات الجماعية بعدد 4 أنواع.

أما الجهات المسؤولة عن حالات الانتهاك خلال 2018 فتوزعت بحسب التقرير على سبع جهات رئيسية ؛ جاء في مقدمتها جماعة الحوثي بمسؤوليتها عن 4288 حالة انتهاك ؛ والحكومة الشرعية 40 حالة. وسجل التقرير 20 حالة بحق جهات مجهولة ،.

في حين جاء تحالف دعم الشرعية رابعا بارتكابه 6 حالات انتهاك، و 3 حالات انتهاك بأثر رجعي في حين سجلت حالة واحد ضد تنظيم القاعدة.

ووفق التقرير فقد جاءت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الأخطر على الصحفيين ووسائل الإعلام حيث سجلت فيها 4248 انتهاكاً بنسبة 97.3% ؛ تلاها محافظة تعز بعدد 26 حالة ، وعدن 23 حالة ، والحديدة 22 حالة، وذمار 7 حالات انتهاك ، ولحج 6 حالات.