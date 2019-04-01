البشير في قفص الإتهام والانقلاب يبدأ اولى خطوات محاكمته - تعرف على أول تهمة تحرك عسكري قادم وقوي في أبرز جبهات الحرب في اليمن وعشرات المقاتلين الأجانب يدخلون خط المعركة إذا اردت النجاح ماليا اتبع هذه النصيحة من رئيس شركة «علي بابا» ماذا قال تقرير مولر عن محمد بن زايد ودوره الغامض اليمنيون يسألون: أيـن أموال المساعدات؟ منظمات الإغاثة الدولية في اليمن.. الثقب الأسود تسريبات تثير الجنون عن صفقة القرن... يتم الكشف عنها لأول مرة قصة النسر نيلسون المتهم بالتجسس باليمن الميليشيات تدخل عشرات المقاتلين الأفارقة إلى الحديدة أزمة اليمن تقترب من مراحلها الأخيرة اليمن.. عندما تكون مخيرا بين الموت جوعا أو الموت بالكوليرا
بدأ الانقلابيون في السودان بأولى خطوات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ، وسط تضارب الانباء عن مكان احتجازه.
وأفاد مصدر قضائي سوداني اليوم السبت أن النيابة قد فتحت بلاغين ضد الرئيس، عمر البشير، بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة.
وقال رئيس المجلس العسكري الذي تشكل عقب الاطاحة بالبشير أنهم جاؤوا من أجل الشعب وإكمال مطالب ثورته خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، قد أعفى، الجمعة، عبد الماجد هارون من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات.
وفي تصريح لرئيس المجلس العسكري الانتقالي خصّ به صحيفة "الجريدة" السودانية، قال: إنه أقال عبد الماجد هارون من منصب وكيل وزارة الإعلام، وكشف عن أنه لم يكن يعلم بتاريخه السياسي وانتمائه السابق قبل تعيينه.
وأصدر رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان عدداً من القرارات أعفى بموجبها السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسى محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.