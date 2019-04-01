إذا اردت النجاح ماليا اتبع هذه النصيحة من رئيس شركة «علي بابا»

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دفعت تصريحات رئيس شركة #علي_بابا_الصينية العملاقة للأعمال التجارية عبر الإنترنت بأنه ينبغي على الشباب أن يعملوا لمدة 12 ساعة لمدة 6 أيام في الأسبوع، إذا كانوا يريدون النجاح المالي إلى نقاش عام حول التوازن بين العمل والحياة في البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة "أسوسييتد برس".

ويعتبر جاك ما أحد أغنى أغنياء الصين، وأثارت تعليقاته الأسبوع الماضي كلا من الإدانة والدعم مع دخول الاقتصاد الصيني الأكثر نضجا فترة نمو أبطأ.

ونشرت صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم افتتاحية قالت فيها إن #العمل_الإضافي_الإلزامي يعكس غطرسة إدارية، كما أنه غير عملي وغير عادل للعمال.

وشملت الشكاوى عبر الإنترنت إلقاء اللوم على ساعات العمل الطويلة بشأن انخفاض معدل المواليد في البلاد.

ورد جاك ما على النقد بقوله إن العمل ينبغي أن يكون مبهجا، ويتضمن أيضاً وقتا للدراسة والتأمل وتحسين الذات.