ماذا قال تقرير مولر عن محمد بن زايد ودوره الغامض

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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تجاوز حدود تدخل ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، حدود الدور الإقليمي إلى حد التدخل والتأثير في مسار الانتخابات الأمريكية في عام 2016، بعد أن ورد ذكره في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات التي أتت بالرئيس دونالد ترامب.

وأدرج اسم بن زايد على "قائمة اللاعبين" في نهاية التقرير المفصل المؤلف من 448 صفحة والذي نشرت نسخة منقحة منه يوم الخميس، وهي تؤكد عدم العثور على أي أدلة تثبت مزاعم التواطؤ بين حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية وروسيا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وذكر اسم بن زايد، حسب التقرير، لدوره "الغامض" في لقاء عقد في جزر سيشل في 11 يناير 2017، قبيل تنصيب ترامب، بين مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف ومؤسس شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة الأمريكية إريك برنس الذي لديه علاقات بمحيط ترامب.

وحسب التقرير، زار الشيخ محمد في ذلك الحين سيشل برفقة مستشاره جورج نادر الذي حضر اللقاء، وهو رجل الأعمال الأمريكي-اللبناني الذي أدين في جمهورية التشيك عام 2003 بتهم متعلقة بالتحرش الجنسي بقاصرات، وتعاون لاحقا مع تحقيق مولر.

وذكر التقرير أن دميترييف طالب نادر قبل اللقاء بمنحه الوصول إلى أعضاء لفريق ترامب الانتقالي، ونقل عن المسؤول الروسي شكره مستشار ولي عهد أبوظبي نيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين لترتيب الاجتماع وقوله إن هذا اللقاء "يصنع التاريخ".

تقرير مولر بنسخته المنقحة لم يكشف كثيرا من تفاصيل اللقاء، وأشار إلى أن برنس حذر فيه الحكومة الروسية من التدخل في ليبيا. وسبق أن قال برنس للكونجرس إن هذا الاجتماع كان "صدفة" ولم يهدف إلى لقاء أي مسؤول روسي، لكن تقرير مولر يفند هذه المزاعم. ولم يتطرق التقرير مباشرة إلى دور ولي عهد أبو ظبي في ترتيب اللقاء، لكن لفت إلى أن الشيخ محمد سعى أيضا للقاء مسؤولين في فريق ترامب الانتقالي قبيل دخول الرئيس الجديد البيت الأبيض.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن ولي عهد أبو ظبي عثر على حليف قوي في البيت الأبيض بعد تولي ترامب مقاليد الحكم، لا سّيما في ظل نهج الإدارة الأمريكية الجديدة الصارم تجاه إيران. وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب، على مدى عامين تقريبا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل عن إنجاز تحقيق مولر، بعد توجيه اتهامات لـ34 شخصا بينهم مواطنون روس وموظفون سابقون في فريق ترامب، مثل مدير حملته الانتخابية، بول مانافورت، ومستشار الأمن القومي سابقا، مايكل فلين، ومحامي الرئيس، مايكل كوهن.