قصة النسر نيلسون المتهم بالتجسس باليمن الميليشيات تدخل عشرات المقاتلين الأفارقة إلى الحديدة أزمة اليمن تقترب من مراحلها الأخيرة اليمن.. عندما تكون مخيرا بين الموت جوعا أو الموت بالكوليرا انفجارات عنيفة تهز صنعاء والتحالف يعلن عن عملية عسكرية نوعية سكان صنعاء ينفرون من خطباء الحوثي مرعب جدا : هذا ما يحدث في جسمك عند شربك لهذه المشروبات حزب العدالة والتنمية التركي يطيح ب 10 من كبار قياداته الميدانية ويتخذ قرارات جديدة الحوثيون يعلنون إنضمام أحد قيادات الجيش الوطني الى صفوفهم منع صلاة التراويح في واحد من أكبر مصليات الوطن العربي .. لهذا السبب
كشف الجيش اليمني أن الميليشيات الانقلابية أدخلت خلال الأيام الماضية العشرات من المقاتلين الأجانب من القارة الأفريقية إلى مدينة الحديدة من الجهة الشمالية للمدينة، وذلك بهدف تكثيف تعزيزاتها العسكرية والقيام بأعمال قتالية في المدينة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن العميد ركن عبده عبد الله مجلي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الانقلابية أجبرت عددا كبيرا من اللاجئين والمهاجرين القادمين من القرن الأفريقي للانخراط في معسكراتهم، ومن ثم الزج بهم في المواجهات العسكرية، ومن ذلك ما قامت به مؤخرا بدفع العشرات منه إلى مدينة الحديدة لتنفيذ مهام عسكرية صرفة.
الميليشيات باتت تستخدم القوة المفرطة في الترهيب بعد نفاد ورقة الترغيب المتمثلة بالموارد المالية التي كانت تقوم بها في السنوات الماضية، وأصبحت تنزع الرجال والأطفال، وفي الآونة الأخيرة، اللاجئين من جنسيات مختلفة بالقوة وتحت تهديد السلاح للانخراط في صفوفها، الأمر الذي يتطلب معه تحركا دوليا لوقف هذه التجاوزات بحق اللاجئين والأطفال.
وأكد متحدث الجيش أن إدخال الميليشيات لهؤلاء المقاتلين في هذه المرحلة يعود لما تقوم به الميليشيات من تحضير لعمليات عسكرية ضد المدنيين ومن يخالفها في الحديدة، كذلك الانقضاض على مواقع الجيش الوطني، إضافة إلى إعادة تموضعها في ظل انحصارها كي تثبت أنها ما زالت موجودة على الأرض.