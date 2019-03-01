سكان صنعاء ينفرون من خطباء الحوثي

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أكد شهود عيان وعدد من مرتادي المساجد في العاصمة اليمنية صنعاء، أن سكان المدينة قاطعوا أمس صلاة الجمعة في المساجد التي تحت سيطرة خطباء وأئمة من عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مشيرين إلى أن مساجد العاصمة صنعاء باتت شبه فارغة من المصلين أثناء صلاة الجمعة، كتعبير عن سخط وغضب الأهالي من ممارسة الحوثيين واستمرار افتعالهم الأزمات في المدينة ومناطقهم، فضلاً عن رفضهم استغلال خطباء الحوثي منابر الجوامع من أجل التحريض والحشد، وترويج الأباطيل، والتحريض على الكراهية والمناطقية.

وأوضحت المصادر أن سكان صنعاء تجمعوا لأداء صلاة الجمعة في المساجد التي تخضع للمعتدلين، معبرين عن سخطهم واستنكارهم لممارسة الميليشيات، وافتعالهم أزمة المشتقات النفطية الأخيرة، فضلاً عن استمرارهم في منع صرف رواتب الموظفين للعام الثالث على التوالي، خصوصاً أنهم مقدمون على شهر رمضان المبارك، إلى جانب منعهم ونهبهم للمساعدات الإنسانية، ما خلق حالة من الفقر المتصاعد في أوساط سكان المدينة.

