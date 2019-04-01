مرعب جدا : هذا ما يحدث في جسمك عند شربك لهذه المشروبات

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت دراسة جديدة أجريت على الرجال والنساء الأمريكيين، أنه كلما زادت نسبة تناول المشروبات المحلاة بالسكر، زاد خطر الوفاة المبكرة، لا سيما الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. وكان خطر الوفاة المبكر المرتبط بالمشروبات المحلاة بالسكر أكثر بين النساء.

ووفقا لموقع “sciencedaily“، فالدراسة بقيادة كلية تشان للصحة العامة في جامعة هارفرد وجدت أن تناول مشروب محلى صناعيا يوميا بدلا من تناول مشروب سكري يقلل من خطر الوفاة المبكر، ولكن شرب المشروبات المحلى صناعيا أربع مرات أو أكثر يرتبط بزيادة خطر الوفاة لدى النساء.

قال فاسانتي مالك عالم الأبحاث في قسم التغذية والمؤلف الرئيسي للدراسة: “نتائجنا توفر مزيدا من الدعم للحد من تناول المشروبات المحلاة بالسكر، واستبدال مشروبات أخرى بها، ويفضل أن تكون المياه لتحسين الصحة العامة”.

أظهرت الدراسات أن المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية وغير الكربونية ومشروبات الفاكهة ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية، هي أكبر مصدر منفرد للسكريات المضافة في النظام الغذائي الأمريكي.

على الرغم من انخفاض استهلاك هذه المشروبات خلال العقد الماضي، إلا أنه عاد للارتفاع مؤخرا بين البالغين، وتجاوز استهلاك التوصيات الغذائية التي تنصح بما لا يزيد على 10% من السعرات الحرارية اليومية.

كما ازداد عدد المشجعين لتناول المشروبات المحلاة بالسكر في البلدان النامية، وفقا للمؤلفين.

كما وجدت دراسات سابقة وجود علاقة بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر وزيادة الوزن ومخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقام الباحثون بتحليل بيانات 80647 امرأة و 37716 رجلا أجابوا من خلالها على استبانات حول عوامل نمط الحياة والوضع الصحي كل عامين.

ووجد الباحثون أنه كلما زاد عدد الأفراد المستهلكين لهذه المشروبات زادت مخاطر الوفاة المبكرة مقارنة مع شرب هذه المشروبات أقل من مرة واحدة شهريا.

إن الذين استهلكوا حصتين أو اكثر يوميا من المشروبات المحلاة بالسكر لديهم خطر أعلى بنسبة 31% من الوفاة المبكرة من الأمراض القلبية الوعائية، وارتبطت كل حصة إضافية في اليوم بزيادة الخطر بنسبة 10%.

وقال والتر ويليت أستاذ علم الأوبئة والتغذية: “تتوافق هذه النتائج مع الآثار الضارة المعروفة لارتفاع نسبة السكر على عوامل الخطر الأيضية، والأدلة قوية على أن هذه المشروبات تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وهو في حد ذاته عامل خطر رئيسي للوفاة المبكرة، كما أن هذه النتائج تدعم سياسات الحد من تسويق هذه المشروبات السكرية للأطفال والمرهقين وتطبيق ضرائب إضافية عليها”.