حزب العدالة والتنمية التركي يطيح ب 10 من كبار قياداته الميدانية ويتخذ قرارات جديدة

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أجرى حزب العدالة والتنمية، بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقييما شاملا لنتائج الانتخابات المحلية التي عقدت في البلاد في 31 أذار/ مارس الماضي، بحث فيه أوجه القصور بأداء الحزب خلال الانتخابات.
وقالت الكاتبة في صحيفة “حرييت”،نوراي باباجان، إنه من المتوقع أن يجري الحزب حزمة تغييرات على خلفية نتائج الانتخابات المحلية، التي فقد فيها الحزب العاصمة أنقرة، والعاصمة الاقتصادية اسطنبول لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وأشارت إلى أنه تقرر فصل 10 رؤساء مقاطعات وبعض مديري المقاطعات، إلا أن الرئيس أردوغان عارض إقالة البعض منهم، مشيرا إلى أن هناك قصورا من بعض مرشحي الحزب.
وأضافت، أنه بحسب المعلومات التي حصلت عليها، فإن الرئيس التركي أردوغان، اجتمع أمس بقيادة الحزب، وناقش معهم أداء الحزب خلال الانتخابات.
وناقش التقرير الذي أعده الحزب، أوجه القصور خلال العملية الانتخابية، ووقف على نقاط الضعف في المناطق التي خسر فيها الحزب، والشخوص الذين أظهروا أداء منخفضا، وخدعوا الحزب بأنهم يعملون على الرغم من عدم القيام بواجباتهم، وأثاروا الإشاعات، ولم يدعموا المرشحين، ما أدى لردات فعل في المجتمع التركي، بحسب الصحيفة.