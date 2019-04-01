الحوثيون يعلنون إنضمام أحد قيادات الجيش الوطني الى صفوفهم

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الجمعة 19 ابريل 2019 م انضمام احد قيادات الجيش الوطني ، الى صفوفها.

وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لمليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء أن "قائد الشرطة العسكرية في محور اليتمة التابع لقوات الجيش الوطني في محافظة الجوف العقيد أحمد المجنحي، قد اعلن انضمامه إلى صفوف المليشيات الحوثية.

وأضاف أن العقيد المجنحي وصل اليوم إلى صنعاء ومعه آليتان محملتان بالجنود، بعد انشقاقه عن قوات الشرعية.