منع صلاة التراويح في واحد من أكبر مصليات الوطن العربي .. لهذا السبب

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 698

سادت حالة من الاستياء والغضب لدي مواطنين مدينة سلا في المغرب، بعد البيان الذي أصدرته اللجنة التنظيمية لمصلى الانبعاث، اليوم الجمعة، بعدم استقبال مصلى الانبعاث في المدينة صلاة تراويح هذا العام بسبب برودة الطقس واحتمال تساقط الأمطار.

ومُصلى الانبعاث أحد أكبر المُصليات المغربية المفتوحة في الهواء الطلق، ويستقبل أكثر من 30 ألفا من الرجال والنساء سنويا في رمضان، منذ عام 2010. وكسب المُصَلّى شهرة واسعة في المغرب؛ حيث يستضيف طوال أيام رمضان عددا من أشهر القراء المغاربة، كما يأتيه مصلون من مدن مختلفة.

وقالت اللجنة المنظمة إنه "بَعدَ اجتماعات متتالية للجنة التنظيمية، وبَعدَ مدارسة شديدة وتردد وترداد، ونظرا لبرودة الطقس واحتمال تساقط الأمطار، يؤسفنا أن نخبركم أنه لن تقام صلاة التراويح لهذه السنة بالمصلى".

وأضافت اللجنة أن التوقف يأتي "بعد 10 سنوات من العمل الدؤوب، والمثابرة والصبر والمصابرة، على تنظيم هذا الحدث القُرآني، الذي جمعنا فيه حب القرآن وأهله، وحب إحياء سنة صلاة التراويح".

وأحدث المصلى ظاهرة فريدة خلال رمضان منذ سنوات؛ حيث يقوم على خدمته لجنة تنظيمية من المتطوعين، يسهرون على أعمال التنظيم والتنظيف والاستقبال وتوفير التجهيزات الصوتية الضرورية.

وتفاجأ كثيرون بهذا القرار الذي اعتبروه غريبا؛ حيث تلقت صفحة المصلى على "فيسبوك" مئات من التعليقات المستغربة من القرار.