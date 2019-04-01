تعرّف على الأسماء الأكثر شيوعاً في تركيا عام 2018

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تصدرت أسماء يوسف، وأيمن أسماء المواليد الذكور الأتراك خلال العام الماضي، وتصدرت كل من زينب، وأليف، ودفنة أسماء الإناث، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء التركية .
وقالت الهيئة في بيان لها إن عدد الأطفال بحلول نهاية عام 2018 وصل إلى 22 مليونًا و920 ألفًا و422 طفلا، مشيرة إلى أن الأطفال بين سن صفر و18 سنة يشكلون 28 بالمئة من إجمالي سكان تركيا.