تعرّف على الأسماء الأكثر شيوعاً في تركيا عام 2018

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - وكالات

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تصدرت أسماء يوسف، وأيمن أسماء المواليد الذكور الأتراك خلال العام الماضي، وتصدرت كل من زينب، وأليف، ودفنة أسماء الإناث، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء التركية .

وقالت الهيئة في بيان لها إن عدد الأطفال بحلول نهاية عام 2018 وصل إلى 22 مليونًا و920 ألفًا و422 طفلا، مشيرة إلى أن الأطفال بين سن صفر و18 سنة يشكلون 28 بالمئة من إجمالي سكان تركيا.