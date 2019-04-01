تعميم هام من البنك المركزي اليمني إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة في «اليمن»..وثيقة

الجمعة 19 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- عدن

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أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الجمعة 19 ابريل 2019 م ، تعميماً بعدم التعامل مع شركات الصرافة غير المرخصة.

ونص التعميم الصادر عن البنك إلى شركات ومنشآت الصرافة في الجمهورية، على "إيقاف التعامل بشكل فوري مع شركات الصرافة التي لا تمتلك ترخيصا من الفرع الرئيسي للبنك في مدينة عدن".

وبحسب التعميم الصادر عن التعميم قطاع الرقابة على البنوك التابع للبنك المركزي تضمن كذلك "إلزام شركات الصرافة المحلية بتقديم قائمة باسماء الوكلاء المحليين التي تتعامل معهم عبر إرسال بيانات تتضمن إسم الوكيل وعنوانه، ورقم الترخيص ورقم الهاتف لإيميل الإدارة العامة للنقد الأجنبي، وشؤون الصرافة خلال أسبوع من تاريخ إصدار التعميم".