أكثر من «30» شاحنة تعبر الحدود السعودية بإتجاه اليمن.. ماذا تحمل ؟

الجمعة 19 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- مأرب

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عبرت منفذ الوديعة الحدودي يوم أمس الخميس 18 ابريل 2019 م ، 31 شاحنة إغاثية كبيرة تحمل على متنها 9,375 كرتونًا من التمور و 3 ألاف سلة غذائية، و 7,400 كرتون من اللحوم مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف عدة محافظات يمنية ،عدن وشبوة ومأرب والمهرة.

وتأتي المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.