مجلس الامن يصوت بالإجماع على ”بيان تحذيري“ لمليشيا الحوثي

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عبّر مجلس الأمن عن قلقه إزاء تعثر ”اتفاقات استوكهولم“ التي توصلت إليها الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي أواخر العام الماضي.
وحذر المجلس من أعمال العنف التي ”تهدد بتقويض وقف النار في الحديدة“، في إشارة إلى الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين في المدينة الساحلية.
ووافق الأعضاء الـ15 في المجلس بالإجماع على بيان عبروا فيه عن ”قلقهم البالغ“ من عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بعد أربعة أشهر من التوقيع عليه.
ودعوا مليشيات الحوثي والحكومة إلى ”الانخراط بشكل بناء“ مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد.
وطالب البيان بـ”اتخاذ كل الخطوات الضرورية لتسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة والمعدات والإمدادات واللوازم الأساسية داخل اليمن“.