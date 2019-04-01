الريال اليمني ينهار في ”صنعاء“ ويتعافى في ”عدن“.. تعرف على اخر تحديث لأسعار الصرف

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اسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، اليوم الجمعة 19 ابريل/نيسان 2019م.
صنعاء
الدولا الامريكي
بيع: 515
شراء: 505
الريال السعودي
بيع: 135
شراء: 134
عدن
الدولار الامريكي
بيع: 500
شراء: 494
الريال السعودي
بيع: 133
شراء: 130