”ريما بنت بندر“ تغرد لـ”اليمن“ بعد تسلمها مهام سفيرة المملكة في ”واشنطن“.. ماذا قالت؟

الجمعة 19 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكدت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، الجمعة 19 أبريل/نيسان، التزام بلادها وحرصها على تحقيق سلام دائم في اليمن.

وفي تغريدة رصدها ”مأرب برس“، كتبت ”ريما“ في حسابها على "تويتر": "كان من دواعي سروري أن أزور برفقة سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، وفريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الموجود بالرياض للتعرف أكثر بالجهود المبذولة لإعادة بناء البنية التحتية الرئيسية في اليمن وبرامج تطوير الفرص الاقتصادية“.

وأضافت السفيرة ”ولا تزال المملكة ملتزمة بخلق سلام دائم في اليمن".

وهذا أول ملف تسلط السفيرة عليه الضوء، بعد أدائها القسم أمام العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بتسلمها مهام سفيرة السعودية لدى أمريكا.

ويلقى ملف اليمن في الولايات المتحدة جدلا واسعا، وكان مجلس النواب الأمريكي قد مرر مشروع قرار لوقف دعم الولايات المتحدة، للسعودية في عملياتها باليمن، بتصويت 247 لصالحه مقابل رفض 175، وأيضا تم تمريره في مجلس الشيوخ بتصويت 54 لصالحه مقابل معارضة 46 سيناتورا.