نائبة برلمانية عربية تتعرض للضرب ونزع الحجاب .. شاهد بالفيديو

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قالت نائبة جزائرية، إنها تعرضت للاعتداء من قبل عدد من الأشخاص، بالضرب ونزع حجابها، خلال جولة ميدانية على منطقة تشهد تعديات على الأراضي، بولاية الشلف غرب البلاد.
وفي مقطع مصور بثته على حسابها بموقع فيسبوك، قالت النائبة، طهراوي دومه فوزية، إن "شابا برفقة والده اعتديا عليها بالضرب، وقاما بنزع حجابها، فضلا عن تهديدها بتعريتها من لباسها وتصويرها".
وأضافت: "جئت لتصوير معاناة السكان والفساد في منطقة الصبحة، وكيف استولوا على الأراضي، فتعرضت للضرب".
وتوجهت النائبة على الفور إلى أحد مراكز الأمن في المنطقة، وهي تبكي وطلبت منهم توقيف المعتدين، وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.