اغتيال ضابط رفيع اعتقل ”مطلوبا أمنيا“ بـ”تعز“

الجمعة 19 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر أمنية، اليوم الجمعة 19 أبريل/نيسان، باغتال ضابط في شرطة تعز شرقي المدينة (جنوب غرب اليمن).

وبحسب المصادر فإن مسلحين مجهولين اعترضوا حملة أمنية عائدة من ”وادي المدام“ بعد ان اعتقلت مطلوبا أمنيا هناك.

وأشارت المصادر الى ان المسلحين أطلقوا الرصاص على الحملة في مدخل حي الجمهوري، مما ادى الى مقتل ضابط أمن شرطة محافظة تعز النقيب محمود الحميدي.