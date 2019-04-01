المملكة تتجه نحو ”مأرب“ و”العرادة“ يضع أمامها عدد من الملفات.. تفاصيل مباحثات رفيعة

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بحث محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، الجمعة 19 أبريل/نيسان، مع السفير السعودي محمد آل جابر، أبرز المشاريع التي تكفلت المملكة بتمويل تنفيذها في المحافظة تشمل الجوانب التنموية والانسانية.
وبحسب وكالة ”سبأ“، فقد جرى مناقشة مستوى تنفيذ مشروع مطار مأرب الذي تكفلت المملكة بتمويله، والأعمال المنجزة حتى الآن وأبرزها إعداد التصاميم والتسوير للمطار، وأهمية الإسراع في إجراءات بدء تنفيذ الأعمال الانشائية للمطار وفقاً للتصاميم.
وناقشا إمكانية تنفيذ عددا من المشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والجوانب الانسانية من أجل الارتقاء بالخدمات الاساسية التي تقدمها هذه القطاعات في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المحافظة جراء استقبال المحافظة لأعداد كبيرة من النازحين والمهجرين قسرياً من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى جانب العمل على تحسين أوضاع النازحين في مخيمات النزوح.
واستعرض المحافظ وضع عدد من المشاريع التي بالإمكان تمويل تنفيذها من قبل البرنامج وفي مقدمتها، دعم تأثيث وتجهيز المستشفيات الحكومية بالمحافظة بمختلف المعدات والأجهزة الطبية اللازمة، والمساهمة في دعم تأسيس وإنشاء كلية للطب في جامعة إقليم سبأ، إلى جانب توفير خمسة باصات نقل جماعي للجامعة، وانشاء مجمع تربوي للموهوبين والمبدعين وحفر آبار مياه شرب، وتوفير 15 صهريجاً لتوزيع مياة الشرب في مخيمات النازحين.