”الضالع“ تشهد أعنف المعارك.. ”قوات الشرعية“ توجه ”ضربة عسكرية قاصمة“ وتستعيد منطقتين ”التحالف“ يفتك بالمليشيات في ”الحلم“

الجمعة 19 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استعادت قوات الجيش الوطني، مساء الجمعة 19 أبريل/نيسان 2019م، منطقتين في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع (جنوبي اليمن).

وبحسب مصادر عسكرية، فإن وحدات من الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة والحزام الأمني شنت هجوما واسعا على مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق ”قرين الفهد“ و”الوطيف“ بمديرية ”قعطبة“.

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على المنطقتين بعد معارك عنيفة خلفت قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي، فيما لا يزال التقدم مستمر باتجاه معسكر ”حلم“ الذي سيطرت عليه الميليشيا أمس الخميس.

وتشهد جبهات الضالع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة والحزام الأمني مع مليشيات الحوثي، التي تمكنت من السيطرة على منطقة العود غرب قعطبة أمس الخميس.

الى ذلك، وجهت قوات الجيش وجهت ضربة عسكرية لمليشيات الحوثي بصواريخ موجهة، حيث استهدفت آليات في سوق ”نجد القرين“ بجبهة ”العود“، ما أدى إلى تدمير عربة (بي ام بي ) ومدفع عيار ??.

مقاتلات التحالف العربي، بدورها، شنت اليوم الجمعة، سلسله غارات جوية على معسكر ”حلم“ مقر اللواء 30 مدرع، والذي سيطر عليه الحوثيون مساء أمس الخميس عقب مواجهات مع الجيش.