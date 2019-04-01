الفريق «الأحمـر» يُهاتف «رئيس الوزراء».. ماذا قال «معين عبد الملك» للجنرال ؟

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الجمعة 19 ابريل 2019 م اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للاطلاع على المستجدات والأوضاع في المناطق المحررة وجهود البناء وإعادة الإعمار.
واطلع نائب الرئيس خلال الاتصال على عدد من القضايا والموضوعات العامة وسير عمل مؤسسات الدولة وجهود توفير الخدمات تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مشيداً بالجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار.
ونوه نائب رئيس الجمهورية إلى استمرار ممارسات الانقلابيين وانتهاكاتهم بحق أبناء الشعب اليمني وخروقاتهم المستمرة وعرقلتهم لتنفيذ تفاهمات استوكهولم وفي مقدمتها اتفاق الحديدة، مجدداً التأكيد على أن الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية تقف مع السلام ومع جهود رفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني وجهود تثبيت الأمن والاستقرار واستعادة الدولة اليمنية.
وعبر نائب الرئيس، خلال الاتصال، عن الشكر والتقدير للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمهم المستمر للشرعية ولجهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار وسير عمل المؤسسات المختلفة في المناطق المحررة.
من جانبه نوه رئيس مجلس الوزراء إلى جملة من الأنشطة والجهود الحكومية المبذولة لتوفير الخدمات وتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية واللقاءات والزيارات لوفود من الدول الشقيقة والصديقة إلى العاصمة المؤقتة عدن وجهود التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني جراء الانقلاب الحوثي.