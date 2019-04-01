مارب : 200 ضابط في مهمة تأهيلية بدعم محلي وتنفيذ دولي

الجمعة 19 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 302

دشن وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري ،اليوم ، البرنامج التدريبي لـ 200 ضابط وصف من منتسبي شرطة المحافظة حول حماية المدنيين خلال العمليات الامنية والذي تنفذه شرطة المحافظة بالتعاون مع مركز مدنيين في ظل الصراع سيفيك, ومقره واشنطن.

ويهدف البرنامج الذي ينفذ خلال فترة ابريل - اغسطس للعام الجاري، الى رفع الوعي لدى منتسبي الشرطة في المحافظة من ضباط وصف وافراد حول واجباتهم في حماية المدنيين اثناء العمليات الامنية واثناء الصراعات والحروب وتعريفهم بالقوانين المنظمة لذلك والمجرمة للانتهاكات بحق المدنيين.

وخلال التدشين, الذي حضره رئيس النيابة الاستئنافية القاضي عارف المخلافي ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني، اكد الوكيل الباكري ,على اهمية اقامة مثل هذه البرامج والدورات الهادفة الى رفع الوعي ومستوى الاداء الامني والحقوقي لدى منتسبي الشرطة بما يعزز الثقة في منتسبي هذه المؤسسات والشراكة المجتمعية معهم .

مؤكدا ان قضية تأهيل المؤسسات الامنية والارتقاء بأداء منتسبيها من اولويات قيادة السلطة المحلية في المحافظة من اجل تعزيز الامن والاستقرار وتحقيق الرضا المجتمعي وشراكة المواطنين وتعاونهم مع اجهزة الامن والشرطة لتحقيق الامن المنشود.

واشاد الباكري بمستوى النجاحات الامنية والاداء الذي تقوم به المؤسسات الامنية ومنتسبي الشرطة في المحافظة , مشددا على ضرورة الاستمرار في التأهيل والارتقاء بالأداء نحو الافضل بما يعزز الامن والاستقرار وحماية المدنيين وحقوقهم وكرامتهم وتحت اشراف ومحاسبة السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة والاستئنافية كسلطة عليا فوق كل السلطات وضامنة للحقوق والحريات.

من جانبه ,اكد مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ,حرص قيادة الشرطة بالمحافظة وقيادة وزارة الداخلية والسلطة المحلية على الارتقاء بالمؤسسات الشرطية والامنية من حيث البنى التحتية وكفاءة اداء منتسبيها من خلال التدريب والتأهيل المستمر.

من جانبها ,قدمت مدير مركز سيفيك ندوى الدوسري ,نبذه تعريفية عن المنظمة الدولية التي تعمل في عدد من دول العالم في اسيا وافريقيا واروبا ,مشيرة الى ان هذا البرنامج ينفذ في قطاعي الشرطة والقوات المسلحة في ثلاث محافظات كمرحلة اولى هي عدن، مأرب، والجوف