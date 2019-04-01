نجاة الأرض من انفجار مغناطيسي هائل على سطح الشمس

الجمعة 19 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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نجح علماء في رصد انفجار مغناطيسي هائل على سطح الشمس، و كان من المتوقع أن ينتج عنه أضرار كبيرة على كوكب الأرض.

ووفقا لسكاى نيوز نقلا عن تلفزيون "نيوز 18" الهندي، أن الرياح الشمسية الناتجة عن الانفجار المغناطيسي كانت ستتسبب في اضطرابات في مجال الأرض المغناطيسي، وبالتالي أضرار "كبيرة" على جميع التقنيات.

والتقط العلماء صورا إشعاعية للشمس، الأمر الذي يمثل تقدما علميا قد يساعد في التنبؤ بالطقس الفضائي وتأثيراته المحتملة على الأرض، والطقس الفضائي هو فرع من فيزياء الفضاء وعلم الملاحة الجوية المرتبط بالظروف الزمنية المتغيرة داخل النظام الشمسي، بما في ذلك الرياح الشمسية، مضخما الفضاء المحيط بالأرض، بما في ذلك الظروف في الغلاف المغناطيسي والغلاف الأيوني والغلاف الحراري.

وتعد الشمس أكثر الأجرام السماوية دراسة من قبل العلماء الذين يحاولون فك يحاول ألغازها منذ عقود، مثل دراسة انفجار "الانبعاث الكتلي الإكليلي" الذي يمكن أن يؤثر على الأرض.