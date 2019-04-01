مارب : 200 ضابط في مهمة تأهيلية بدعم محلي وتنفيذ دولي الرئيس هادي يعزي في وفاة أحد كبار وجهاء مارب نجاة الأرض من انفجار مغناطيسي هائل على سطح الشمس الريال يفكر في دي ليخت.. وبرشلونة يكثف جهوده لحسم الصفقة أغرب تعليق لمدرب المان يونايتد بعد الخروج أمام برشلونة الوفاق تتهم رسميًا هذه الدولة بدعم حفتر وتوقف التعاون معها طارق السويدان يفتح النار على فصيل سلفي بسبب موقفهم من حفتر اللواء العليمي يخرج عن صمته ويكشف عن دور الأحزاب في سقوط الدولة و 3 مراحل قادمة في اليمن مفاجأة من العيار الثقيل .... الإخوان المسلمو ن يمنعون انقلابًا على جلالة الملك بقيادة أحد أقربائه أول تعليق رسمي من السعودية على هروب فتاتين جديدتين
نجح علماء في رصد انفجار مغناطيسي هائل على سطح الشمس، و كان من المتوقع أن ينتج عنه أضرار كبيرة على كوكب الأرض.
ووفقا لسكاى نيوز نقلا عن تلفزيون "نيوز 18" الهندي، أن الرياح الشمسية الناتجة عن الانفجار المغناطيسي كانت ستتسبب في اضطرابات في مجال الأرض المغناطيسي، وبالتالي أضرار "كبيرة" على جميع التقنيات.
والتقط العلماء صورا إشعاعية للشمس، الأمر الذي يمثل تقدما علميا قد يساعد في التنبؤ بالطقس الفضائي وتأثيراته المحتملة على الأرض، والطقس الفضائي هو فرع من فيزياء الفضاء وعلم الملاحة الجوية المرتبط بالظروف الزمنية المتغيرة داخل النظام الشمسي، بما في ذلك الرياح الشمسية، مضخما الفضاء المحيط بالأرض، بما في ذلك الظروف في الغلاف المغناطيسي والغلاف الأيوني والغلاف الحراري.
وتعد الشمس أكثر الأجرام السماوية دراسة من قبل العلماء الذين يحاولون فك يحاول ألغازها منذ عقود، مثل دراسة انفجار "الانبعاث الكتلي الإكليلي" الذي يمكن أن يؤثر على الأرض.