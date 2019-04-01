أغرب تعليق لمدرب المان يونايتد بعد الخروج أمام برشلونة

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أكد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة الإسباني ليس "عارًا".
وأوضح المدرب النرويجي أن فريقه يبتعد عن مستوى برشلونة بمراحل كبيرة، مشددًا على ضرورة المضي قدمًا بسرعة وتقبُّل واقع توديع دوري الأبطال.
وقال سولشاير خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إيفرتون :"يجب المضي قدماً بسرعة وتقبُّل واقع أننا خارج دوري الأبطال، ولا عار في الخروج أمام برشلونة ونحن نعلم أننا، بمجمل المباراتَين، خلفهم بمراحل".
وأضاف :"تبقى خيبة الأمل أننا حظينا ببداية جيدة للمباراة ولم نستطع أخذ الأفضلية في أول ١٥ دقيقة بعد أن فاجأناهم بالحيوية والحماس مطلع الشوط الأول". وأكمل سولشاير تصريحاته قائلًا :
"كانت رغبتنا وسلوكنا واضحَين، بعد الخروج عمل اللاعبون سويًا وتماسكوا مع بعضهم البعض لدخول المباريات الثلاث القادمة في وضع جيد