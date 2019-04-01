طارق السويدان يفتح النار على فصيل سلفي بسبب موقفهم من حفتر

الجمعة 19 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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علق الداعية الإسلامي الكويتي، طارق السويدان على الهجوم الذي يشنه قوات جيش شرقي ليبيا، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس، الخاضعة لسيطرة حكومة التوافق بقيادة فائز السراج، المعترف بها دوليًا.

والسويدان وهو أحد وجود جماعة "الإخوان المسلمين" في منطقة الخليج، انتقد عدم تصدي من وصفهم بـ" جماعة طاعة ولي الأمر ولو جلد ظهرك وأخذ مالك"، في تعليق على هجوم حفتر، المستمر منذ أيام على طرابلس.

وكتب الداعية الكويتي عبر حسابه على موقع "تويتر" غامزًا من موقف ما يعرفون بـ "السلفية المدخلية" الداعمين للحكام في كل الأحوال: "لم نسمع رأي جماعة ( طاعة ولي الأمر ولو جلد ظهرك وأخذ مالك ) في خروج حفتر وعصابته على ولي الأمر في #ليبيا !!!".

وفي تغريدة منفصلة قال السويدان: "حيا الله تعالى أبطال ليبيا الذين قلبوا الطاولة على حفتر وعصابته والدول العربية والغربية المجرمة التي تدعمه".

وتشهد مناطق في طرابلس وحولها معارك مسلحة، منذ 4 أبريل الجاري، إثر إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد جيش شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم