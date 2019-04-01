تركيا تكشف عن تطور جديد وخطير في قضية مقتل خاشقجي يتعلق بـ الإمارات امير سعودي يرقد في غيبوبة منذ 14 عام وهذه هي قصته تفاصيل خطيرة جدا .. قرار البشير الذي جعل الجيش يطيح به ميليشيا الحوثي تحتجز 20 موظفاً لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية الحديدة اليمنية.. فرص السلام تتضاءل والحرب تلوح قصة رحالة ألماني مولع بتصوير المدن ولغز مقتله باليمن أرض بلا ياسمين: أول مسرحية يمنية تُعرض في انكلترا إحصائية مرعبة بإعداد الألغام التي نزعها باليمن الحوثي يحاكم ترامب بتهمة إغتيال الصماد الشرعية تزف بشرى سارّة «للمواطنين» في مناطق سيطرة «الحوثيين» بشأن أزمة المشتقات النفطية
اعتقلت تركيا عنصري استخبارات اماراتيين في اسطنبول وقالت انها تحقق في صلتهما بحادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ونقلت رويترز اليوم الجمعة عن مسؤول تركي لم تسميه ، قوله ان : «السلطات التركية اعتقلت عنصري استخبارات إماراتيين في اسطنبول بشبهة التجسس».
وقال المسؤول التركي : «نحقق فيما إذا كان وصول أحد عنصري الاستخبارات الإماراتيين له صلة بمقتل خاشقجي».