الشرعية تزف بشرى سارّة «للمواطنين» في مناطق سيطرة «الحوثيين» بشأن أزمة المشتقات النفطية

الجمعة 19 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا، اليوم الخميس 18 أبريل/ نيسان 2019م، موافقتها على دخول أربع سفن تحمل 51 ألف طن من الوقود إلى ميناء الحديدة.

وذكرت اللجنة في بيان صادر عنها، حصل«مأرب برس»على نسخة منه، أنها منحت موافقتها لأربع سفن نفطية بعد استيفائها جميع الوثائق المطلوبة والإجراءات المؤكدة قانونيتها.

وحملت اللجنة مليشيات الحوثي مسؤولية تفريغ تلك الشحنات وسداد قيمتها وسلامة أصحابها وممتلكاتهم وعوائلهم والعاملين معهم في تلك المناطق.

وأكدت أنها تدرس طلبات بعض التجار في المناطق غير المحررة لمنحهم استثناءات بما لا يخل بمضمون القرار 75 وآليته التنفيذية تقديراً لظروفهم وظروف المواطنين في مناطق الحوثيين.

وكانت اللجنة الاقتصادية أصدرت قرارًا بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني، وإن أي شحنة نفطية يتم استيرادها دون الرجوع للبنك لن يسمح بدخولها اليمن.

وأرجعت اللجنة تلك الإجراءات للحفاظ على الريال اليمني الذي شهد انهيارًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية، كما تسعى اللجنة لإعادة الدورة النقدية للبنك المركزي من السوق السوداء التي يسيطر عليها المضاربين بالعملة.