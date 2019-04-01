«غريفيث»يعلن موعد تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة

الخميس 18 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يوم الخميس 18 ابريل 2019 م إنه تم الاتفاق رسمياً على سحب القوات من مدينة الحديدة الساحلية خلال أسابيع.

وذكر مارتن جريفيث في تصريح لوكالة"لرويترز" أنه تلقى يوم الأحد موافقة رسمية من الحكومة، وجماعة الحوثي لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل نقل القوات.

وأشار مارتن غريفيث إلى أن المناقشات جارية حالياً بشأن المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بالمدينة وفق اتفاق السويد.