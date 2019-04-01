محافظ البنك المركزي «حافظ معياد»يعلن عن اتفاق هام مع البنك الدولي

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أعلن محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، اليوم الخميس 18 أبريل 2019، عن الاتفاق مع وصندوق النقد الدولي على توحيد قنوات تحويل المساعدات المقدمة لليمن عبر البنك المركزي اليمني ومصارفتها فقط.
وقال حافظ معياد في تصريح صحفي، اليوم، إنه اتفق خلال عدة اجتماعات مع قيادات بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، على إجراءات وآليات توحيد قنوات تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني ومصارفتها بالريال اليمني لتعزيز قدرات البنك النقدية وتمكينه من الإيفاء بدوره في دعم العملة والحفاظ على استقرار الصرف مع استمرار كل منظمة بآليتها كما هي دون تغيير.
وأضاف "تم الاتفاق أيضاً على قيام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمخاطبة الأمم المتحدة حول ضرورة الالتزام بتوجيه كل مساعدات الدعم المقدمة منها وغيرها من المنظمات الدولية عبر مقر البنك المركزي الرئيسي عدن نظراً لما له من أهمية في دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز الحضور المصرفي للبنك وتمكينه من الإيفاء بالتزاماته تجاه كل أبناء الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية جراء الحرب.