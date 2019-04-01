بن عطية من المهرة يعلن الحرب على الكراهية ويضع مؤشرات للوسطية والتسامح

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ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية اليوم بمدينة الغيضة مع جمع من علماء وخطباء محافظة المهرة، ترشيد الخطاب الديني، بما ينسجم مع روح الإسلام الوسطي السمح.
وتحدث الوزير عن أهمية دور العلماء والخطباء والدعاة من ترشيد للخطاب الدعوي الذي يوحد ولا يفرق ويدعو للتسامح وينبذ الكراهية ويؤسس القيم النبيلة في الناس، لافتا إلى أنه من أوجب واجبات العلماء اليوم التحذير من خطورة الفكر الحوثي الدخيل على مجتمعنا اليمني المستورد من ايران.
داعيا اياهم الحفاظ على الشباب بالدعوة بالحسنى والوسطية قبل أن ينجرفوا في أحضان الجماعات الإرهابية التي هدفها تدمير الإنسان والأوطان. و حث الخطباء والعلماء على ضرورة الاصطفاف خلف قيادة البلد وولي أمرها رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، وتوحيد الكلمة و جمع الشمل في مواجهة الاخطار التي تحدق باليمن، ونبذ العنف والتطرف ومحاربة الارهاب بكافة انواعه و اشكاله واوصافه .
كما أكد على أن وزارة الأوقاف تمثل مظلة رسمية للجميع، مبديا إعحابه بالتنوع الفكري الذي شهده في المهرة، والذي يخلق روحا تنافسيا في الدعوة إلى الله ولا يخرج عن الوسطية والإعتدال.
بدورهم رحب الخطباء والعلماء بزيارة الوزير، مبدين استعدادهم لتنفيذ توجيهات الوزير نحو خطاب دعوي متسامح. حضر اللقاء الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، ووكيل المحافظة مختار بن عويض.