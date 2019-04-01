من ماليزيا .. تكريم فنان موسيقي يمني يخطو نخو العالمية

الخميس 18 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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استقبل السفير اليمني لدى ماليزيا الدكتور عادل محمد باحميد،اليوم في مكتبة، المؤلف الموسيقي الشاب محمد القحوم الذي أبهر الجميع بما قدمه في الليلة الأوركسترالية اليمنيّة الحضرميّة في 13 من ابرايل 2019م بقصر الثقافة الماليزية بالعاصمة كوالالمبور.

وخلال اللقاء الذي حضرة المستشار الثقافي الدكتور عبدالله الذيفاني وطاقم البعثة الدبلوماسية، عبر السفير باحميد عن سعادته وهو يرى هذا الانطلاق نحو العالميّة وإيصال الصورة الحقيقية الجميلة للأصالة اليمنيّة عموماً والحضرمية على وجه الخصوص.

واستطرد قائلا نعم كانت "ليلةٌ يمانيّة حضرميّة تراقص معها وتمايل كل الحضور على اختلاف جنسياتهم .. لأنه تمت مخاطبتهم بلغة الحب والسلام .. التي لن نحمل سواها ..

فلا مكان لخطابات الكراهية والتفرقة والتمزيق بيننا .. فهي لا تبني مطلقاً بل هي تدمّر كل جميل " ومن جانبه شكرالمؤلف الموسيقي الشاب محمد القحوم سعادة السفير الدكتور عادل محمد باحميد و لكل كادر سفارتنا في كوالالمبور على حفاوة الاستقبال.

وفي نهاية اللقاء كرم السفير باحميد المؤلف الموسيقي الشاب محمد القحوم .. متمنيا له وجميع أعضاء الفرقة الموسيقيّة والاداريين بكل التوفيق ومزيدٍ من العطاء الإبداعي المتميّز الذي يجعلنا جميعاً نشعر بالفخر والاعتزاز.