لن تصدق - إيران توجه للسعودية أغرب اتهام على الإطلاق

الخميس 18 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه مسؤول إيراني تهمة جديدة ضد المملكة العربية السعودية، وزعم أن السعودية سمحت للجراد بمهاجمة المحافظات الإيرانية المشاطئة للخليج العربي، على حد قوله.

وادعى مدير عام دائرة مكافحة الآفات في منظمة وقاية النباتات، سعيد معين معين، في مقابلة له مع وكالة فارس للأنباء أن "المملكة العربية السعودية تتصرف بطريقة شريرة وتسمح للجراد بالتوجه إلى إيران دون أن تكافحه بشكل جاد"!

معلوم أن الحملة الإعلامية ضد السعودية في وسائل الإعلام الإيرانية أصبح أمرارا روتينيا على خلفية الخلافات بين البلدين حول أكثر من ملف في المنطقة، ولكن اتهام السعودية بتوجيه الجراد للهجوم على إيران أمر مثير للاستغراب، وأثار السخرية لدى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تهكموا على المسؤول الإيراني.

كما علق الخبیر الزراعي الإيراني، فرهاد طالشي، على خبر بهذا الخصوص نشرته صحيفة "كيهان" اللندنية، قائلا إن "هجوم الجراد آفة عامة، ولا علاقة للسعودية بإرسال الجراد إلى إيران أو منعه، موضحا أن الجراد الصحراوي ينطلق من الأراضي الخصبة والرطبة الماطرة باستمرار في البحر الأبيض المتوسط ومصر والسودان وليس الصحاري السعودية"، واصفا المسؤول الإيراني الذي اتهم السعودية "بالأمي الغبي الذي يلقي اللوم على السعودية"، على حد تعبيره.

وتتعرض 6 محافظات إيرانية مشاطئة للخليج العربي لهجوم الجراد البحري، في الوقت الذي خلفت فيه الفيضانات الأخيرة خسائر قيمتها 13 مليار تومان أي حوالي مليار دولار، وذلك من جراء أضرار أولية لحقت بقطاع الزراعة فقط في 25 محافظة إيرانية ضربتها السيول. وتفيد تقارير أن أسراب الجراد التي تقدر بحوالي 50 مليون جرادة تتجه نحو المزارع والحقول في المنطقة وتأكل الأخضر واليابس.

وفي قسم آخر من المقابلة قال المسؤول الإيراني معين: "الجراد الصحراوي توجه إلى المناطق الجنوبية في إيران منذ يناير الماضي منطلقا من السعودية وقطر وعمان".

ولكن خلافا لاتهامات سعيد معين معين للسعودية يقول مدير وقاية النباتات في الجهاد الزراعي الإيراني بمحافظة هرمزجان على الخليج، علي باقر زاده، إن منظمة الغذاء العالمي حذرت إيران من هجوم الجراد، مؤكدا أن هطول الأمطار مؤخرا في إيران هو السبب وراء ذلك. وعلق: "في ضوء تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة، نواجه حاليا الموجة الثانية من هجوم الجراد، ولكننا لا نعرف حجمها!".

يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تقوم ضمن جهودها بعمليات رصد لهجرة الجراد من خلال مؤسسات عالمية تعمل علي إمداد الدول المتضررة بالتنبؤات والحلول للوقاية من الاضرار أو تلافيها، وكذلك مد الجهات المانحة بكافة التطورات.

وإيران بصفتها عضوا في المنظمة الدولية تتلقى بانتظام تقارير حول هجوم الجراد على أراضيها.