لماذا إجتمع السفير الامريكي برجال المال والأعمال في عدن .. وبماذا وعد وبماذا طالبوه ؟

الخميس 18 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مأرب

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عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا ضم عدد من الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال والغرفة التجارية في عدن، مع السفير الأمريكي ماثيو تولر والوفد المرافق له الذي يزور مدينة عدن حاليا.

جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بطبيعة الأوضاع الاقتصادية والتجارية في اليمن، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها البلاد جراء الحرب التي لا زالت تفرضها مليشيات الحوثي الانقلابية.

كما تم مناقشة، الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق استقرار العملة المحلية، واليات تفعيل أنشطة البنوك والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لدعم الاقتصاد الوطني وتسهيل العمليات التجارية في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن.

وجدد السفير الأمريكي، في الاجتماع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل تساند الشرعية الدستورية المتمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وستدعم الحكومة للانطلاق نحو البناء والتنمية، معربا عن سعادته البالغة بهذا اللقاء.

وأكد أن عدن ستظل عبر تاريخها تتمتع بخصوصيتها المتفردة، فهي مدينة التعايش والسلام.