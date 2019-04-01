لماذا إجتمع السفير الامريكي برجال المال والأعمال في عدن .. وبماذا وعد وبماذا طالبوه ؟ اليمن وثلاث دول عربية أخرى كانت سببا لحملات التشويه ضد تركيا واردوغان يكشف السر الاخطر حول ذلك أبرز مسئول في الشرعية يعلن موقفا مفاجئا يتعارض مع حكومته وفي صالح الحوثيين منظمة الصحة العالمية تكشف عن مرض قاتل ينتزع أرواح اليمنيين بشكل مخيف وبأرقام مفزعة .. إذاعة مارب تحيي ذكرى مؤسسها . خيانات تتسبب في انتكاسة كبيرة لقوات الجيش والمقاومة وسقوط مواقع استراتيجية بيد الحوثي أسرة البشير تفجر مفاجئة وتكشف مكانه بعد أنباء عن نقله إلى السجن مفاجأة.. البشير ليس في سجن كوبر وهذا مكانه خطة جديدة للمبعوث تخدم الانقلاب وتصفع الشرعية والمادة الـ 8 منها تفجر جدلا واسعا الوفاق توجه ضربة لـ حفتر وتسيطر على أهم قاعدة جنوب ليبيا
عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا ضم عدد من الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال والغرفة التجارية في عدن، مع السفير الأمريكي ماثيو تولر والوفد المرافق له الذي يزور مدينة عدن حاليا.
جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بطبيعة الأوضاع الاقتصادية والتجارية في اليمن، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها البلاد جراء الحرب التي لا زالت تفرضها مليشيات الحوثي الانقلابية.
كما تم مناقشة، الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق استقرار العملة المحلية، واليات تفعيل أنشطة البنوك والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لدعم الاقتصاد الوطني وتسهيل العمليات التجارية في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن.
وجدد السفير الأمريكي، في الاجتماع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل تساند الشرعية الدستورية المتمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وستدعم الحكومة للانطلاق نحو البناء والتنمية، معربا عن سعادته البالغة بهذا اللقاء.
وأكد أن عدن ستظل عبر تاريخها تتمتع بخصوصيتها المتفردة، فهي مدينة التعايش والسلام.