لماذا إجتمع السفير الامريكي برجال المال والأعمال في عدن .. وبماذا وعد وبماذا طالبوه ؟ اليمن وثلاث دول عربية أخرى كانت سببا لحملات التشويه ضد تركيا واردوغان يكشف السر الاخطر حول ذلك أبرز مسئول في الشرعية يعلن موقفا مفاجئا يتعارض مع حكومته وفي صالح الحوثيين منظمة الصحة العالمية تكشف عن مرض قاتل ينتزع أرواح اليمنيين بشكل مخيف وبأرقام مفزعة .. إذاعة مارب تحيي ذكرى مؤسسها . خيانات تتسبب في انتكاسة كبيرة لقوات الجيش والمقاومة وسقوط مواقع استراتيجية بيد الحوثي أسرة البشير تفجر مفاجئة وتكشف مكانه بعد أنباء عن نقله إلى السجن مفاجأة.. البشير ليس في سجن كوبر وهذا مكانه خطة جديدة للمبعوث تخدم الانقلاب وتصفع الشرعية والمادة الـ 8 منها تفجر جدلا واسعا الوفاق توجه ضربة لـ حفتر وتسيطر على أهم قاعدة جنوب ليبيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن السبب الأساسي وراء حملات التشويه ضد تركيا، يتمثل بموقفها حيال ما يجري في مصر وسوريا.
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها الخميس، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي بالعاصمة التركية أنقرة أن موقف بلاده من "قضايا سوريا وفلسطين واليمن ومصر، واهتمامها وتعاملها بدقة مع مسألة عداوة الإسلام المتصاعدة، وراء حملات التشويه ضد تركيا".
وأشار إلى أن "الأخبار السلبية ضد تركيا تتضاعف كلما سلطت الضوء على المعايير المزدوجة التي ينتهجها الغرب بمسألتي مكافحة الإرهاب واللاجئين"، مضيفا "الهجمات تتزايد كلما ارتفع صوتنا بشأن الظلم العالمي".
ولفت إلى "وجود بعض الجهات في العالم الغربي تسعى لإظهار الاقتصاد التركي وكأنه منهار".