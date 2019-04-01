منظمة الصحة العالمية تكشف عن مرض قاتل ينتزع أرواح اليمنيين بشكل مخيف وبأرقام مفزعة ..

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن 57 % من أسباب الوفيات في اليمن، ناتجة عن الأمراض غير المعدية، وأبرزها السرطان.
وأوضحت المنظمة في بيان مقتضب لها، على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي، "أن الأمراض غير المعدية مثل السرطان هي أهم أسباب الوفيات في اليمن حالياً ، حيث تمثل 57 % من إجمالي الوفيات".
وأشارت إلى "أن الصراع في اليمن، الممتد لنحو أربع سنوات، ساهمت في تفاقم وضع مرضى السرطان في اليمن".
لافتة إلى "أنها قامت وبدعم كويتي، بتوفير الإمدادات المنقذة للحياة لمرضى السرطان في اليمن".
وكانت المنظمة قد أكدت في وقت سابق، أن الدعم الكويتي السخي المقدم لليمن، مكّن المنظمة من توفير الأدوية اللازمة لمرضى السرطان في اليمن، وساعد في تخفيف وطأة الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء المرضى.
يُشار إلى أن المنظمة، كانت قد وصفت مرض السرطان، بمثابة عقوبة إعدام في اليمن، مشيرة إلى أن حوالي 35 ألفا يعانون المرض في اليمن، بينهم أكثر من ألف طفل.
جدير بالذكر أن المنظمة الأممية كانت قد أكدت أن 45 % من المرافق الصحية في اليمن، قد تعرضت للتدمير بسبب الصراع في البلد للعام الرابع على التوالي.