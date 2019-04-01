عاجل : خيانات تتسبب في انتكاسة كبيرة لقوات الجيش والمقاومة وسقوط مواقع استراتيجية بيد الحوثي

الخميس 18 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر ميدانية اليوم الخميس بتعرض قوات الجيش والمقاومة لانتكاسة عسكرية وخيانات ، في جبهة العود التابعة لمحافظة إب والمجاورة لمحافظة الضالع (وسط وجنوب اليمن).

وفي التفاصيل قالت المصادر لموقع مأرب برس « ان الحوثيين شنوا هجوما كثيفا منذ مساء امس الاربعاء على مناطق ومرتفعات في العود التابعة لمديرية النادرة شرق محافظة إب ، وتمكنوا من السيطرة على مواقع مهمة ،فيما اضطرت المقاومة وقوات الجيش الى الانسحاب والتراجع باتجاه الضالع».

ومع ان اغلب قبائل العود قد التحمت بقوات الجيش ، التي ساندتها بعد وصول الحوثيين الى بعض مناطق القبائل ؛ الا ان بعض الشخصيات القبلية في العود تتواطئ مع الحوثيين وسهلت في وقت سابق دخول المليشيات الى قرى العود ، وهو مايفسر حديث المصادر عن التعرض لخيانات ، كما ان بعض القوات القادمة من الضالع تقاتل بنزعة مناطقية كتلك العناصر التابعة لما يسمى الحزام الامني والتي شاركت في بعض المعارك في جبهات العود وقعطبة ودمت .

وكانت المعارك في جبهة العود قد اندلعت شهر مارس الماضي بعد هجوم المليشيات المتمركزة في جبل حدة بالنادرة ومحاولتها التوغل في قرى العود والالتفاف على قوات الشرعية في جبهة حمك».

ودارت معارك عنيفة منذ اسابيع في المنطقة التي شهدت نزوحا كبيرا ، كما شارك الطيران في المعارك وشن عدة ضربات.

والمواقع التي سيطر عليها الحوثيين في العود في معارك امس واليوم الخميس هي - بحسب المصادر- «جبال ذودان وجبل العود الاستراتيجي ومناطق اخرى منها منطقة المغربة».