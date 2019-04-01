مفاجأة.. البشير ليس في سجن كوبر وهذا مكانه

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كشفت صحيفة سودانية تفاصيل جديدة تكذب الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام حول وجود الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.
وقالت صحيفة "التيار" الصادرة اليوم، نقلاً عن مصادر لم تسمها أن البشير ليس معتقلاً في سجن كوبر، ورجحت بحسب مصادرها أن يكون معتقلاً ببيت الضيافة ضمن السكن الرئاسي بالقرب من القيادة العامة .
وكان مسؤولون بالمجلس العسكري الانتقالي قالوا إن الرئيس المخلوع "متحفظ عليه في مكان آمن" دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
ونقلت وسائل إعلام سودانية عن "مصادر مطلعة"، أن البشير سينقل إلى سجن كوبر، حيث يقبع عدد من قيادات النظام السابق العليا.
وبحسب المصادر، فإن عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع، وجمال الوالي، القيادي في حزب المؤتمر، وعددًا من قادة كتائب الظل وضعوا في سجن كوبر، وأن آخرين جاري نقلهم إليه، وتوقع أن يصل البشير هو الآخر إلى هذا السجن.
يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه حزب المؤتمر الوطني السوداني (الحزب الحاكم سابقًا)، المجلس العسكري الانتقالي بالإفراج "الفوري" عن عدد من قادته وأعضائه وحذر من تأخير الانتقال السلمي للسلطة بسبب الخطوات التي يتخذها المجلس.
وحذر الحزب من الخطوات التي يتخذها المجلس العسكري، قائلاً إنها ستساهم في تأخير الانتقال السلمي والسلس للسلطة. وفي 11 أبريل الجاري عزل الجيش السوداني البشير على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، حدد مدة حكمه بعامين.