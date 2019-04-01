بعد عملية عسكرية مباغتة - الجيش يزف بشارات النصر ويوجه للحوثي ضربة قاصمة

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تمكنت قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الخميس من السيطرة على مواقع جديدة بمديرية عبس بمحافظة حجة (غرب اليمن).
وقالت مصادر عسكرية ان الجيش الوطني بقيادة اللواء الركن يحيى صلاح قائد المنطقة، وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي تمكنت من السيطرة على قرى ووادي حبل الساحلي المحاذي لمرسى حبل ،والذي يربط بين مديريتي ميدي وعبس.
وأضافت المصادر أن منطقة حبل والتي تبلغ مساحتها عشرين كيلو متر مربع، وتمت السيطرة عليها بشكل كامل في عملية مباغته، وإستعادة عدد من الأسلحة المتنوعة بعد هروب تام للمليشيا، بحسب المركز الاعلامي للمنطقة الخامسة.
وتمثل منطقة الجر أهمية استراتيجية حيث تتخذ منها مليشيا الحوثي مواقع تدريب ومخازن أسلحة ونقطة إنطلاق لزراعة الألغام البحرية في عرض البحر.
وكان الجيش الوطني قد سيطر مطلع الشهر الجاري على قرية الطينة والتي مهدت الطريق للسيطرة على وادي وقرية حبل.
يذكر أن التشكيل البحري سيطر العام الماضي على مرسى حبل الساحلي في عملية بحرية مباغتة