تركي آل الشيخ يتدارك خطأه في الإمارات بعد ضجة كبرى

الخميس 18 إبريل-نيسان 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - وكالات

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وقع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، في خطأ، عند تعقيبه في إحدى وسائل الإعلام الإماراتية، عن كون السعودية والإمارات بلدًا واحدًا،

حيث وقع في زلة لسان ونسى الإمارات ولم يلاحظ خطأه إلا عندما نبهه البعض بعد ضجة على السوشيال ميديا. ونشر آل الشيخ مقطع الفيديو على صفحته بموقع "تويتر"، .

حيث قال في المقابلة: "بدي الأول (الإمارات) ما بقول بلدي الثاني، المملكة والسعودية بلد واحد وأنا سعيد والتنظيم رائع والاوتيل رائع وأنا مبسوط". وعقب آل الشيخ على مقطع الفيديو والعثرة قائلا: "طلعت السعودية والإمارات… المملكة والسعودية"

. وشاهد المقطع أكثر من نصف مليون متابع له عبر حسابه على "تويتر"، وبرر البعض هذا الخطأ بانه كان متسرعًا ولم يكن مستعدا للقاء تليفزيوني، بينما قال آخرون أن هذا الخطأ عفوي ولم يقصده.