شاهد..بالفيديو .. سعودية شهيرة تتزوج مدرب فنون قتالية بريطاني

الخميس 18 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

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احتفلت المودل السعودية، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، عبير سندر، بزفافها على مدرب فنون القتال ليام أونيل، وذلك بعد مرور أشهر قليلة على خطوبتهما.

واختارت عبير فستان زفاف يشبه تصميم فساتين الأميرات "سندريلا"، فضلًا عن وضعها لمكياج يبرز جمال بشرتها السمراء؛ ما جعلها تبدو أكثر أناقة.

وسبق وأن أجابت المودل السعودية عن السؤال الذي حيّر الكثير من متابعيها على السوشال ميديا بشأن ديانة خطيبها الأجنبي، مشيرة إلى أنه مسلم وبريطاني الجنسية.

وكانت عبير سندر أعلنتْ عبر حسابها على إنستجرام، عن دخولها القفص الفضيّ، على مدرب فنون القتال ليام أونيل، فانهالت مئات التّعليقات من متابعيها، على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، لتقديم التهاني والتبريكات لها، على هذا الخبر، متمنين لها السعادة، والتوفيق في حياتها القادمة.

كما صرّحتْ عبير سندر في مقطع فيديو، تداوله روّاد السوشال ميديا بكثرة مؤخرًا، بأنّ كلّ الأشخاص، الذين يعرفونها، أو يلتقونها، يشيرون في حديثهم إلى لون بشرتها الدّاكن، ولم يتوقف الأمر حتى عند أقرب المقرّبين منها، مثل والدتها، وأشقائها، وجدّتها، حيث أكّدتْ، أنّهم يصفونها دائمًا، بأنّها "مرة مرة سودا".