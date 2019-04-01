صدمة كبرى لمستخدمي «أندرويد» من تحديث «واتسآب» الجديد

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أصيب عدد كبير من مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" بصدمة كبرى، بسبب تحديث تطبيق التراسل الفوري الجديد "واتسآب".
نشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية تقريرا حول تحديث "واتسآب" الجديد، الذي تضمن مجموعة من الميزات والتقنيات الجديدة، لكن أسوأها كانت تلك التي عانى منها مستخدمو "أندرويد".
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مستخدمي "أندرويد" عند استخدامهم "واتسآب"، فوجئوا بأنه يحرمهم من أخذ لقطات مصورة "سكرين شوت" (Screenshot) من أي محادثة خاصة لهم.
وأشار عدد من المستخدمين أن ذلك العيب ظهر تحديدا، بعد تفعيل المستخدمين "ميزة المصادقة" الجديدة التي أضافها "واتسآب" إلى تطبيقه، وتتيح إمكانية توثيق المستخدم لحسابه، بحيث لا يفتح إلا عن طريق بصمة الأصبع.
وأبدى الكثير من المستخدمين ضيقهم وانزعاجهم من ذلك العيب، الذي ظهر لمستخدمي "أندرويد" على "واتسآب".