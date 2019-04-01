صهر ترامب يكشف موعد الإعلان عن «صفقة القرن»

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نقلت وكالة رويترز اليوم عن مصدر وصفته بالمطلع أن مستشار وصهر الرئيس الأميركي ومبعوثه للشرق الأوسط، جاريد كوشنر قال إن مقترح السلام "صفقة القرن"بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيعلن عنه بعد انتهاء شهر رمضان