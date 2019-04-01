صهر ترامب يكشف موعد الإعلان عن «صفقة القرن» فرنسا تحاكم عم زعيم عربي بتهم الكسب غير المشروع بعيدا عن الرياضة... محمد صلاح يقتحم أخطر قضايا الشرق الأوسط شركة النفط تغضب المواطنين بـ«جرعة» جديدة في مادة البترول شاهد أحدث هاتف مدرع سعره أقل من 100 $ أخطر دراسة علمية عن النساء والخيانة قرار غير متوقع أسعد السعوديين قتلى وجرحى من «الحوثيين» في سلسلة غارات جوية للتحالف مجلس التعاون الخليجي يزف بشرى سارّة لكافة طلاب المدارس اليمنية لأول مرة.. وفي لقاء تاريخي الملك يجتمع بقايدة الإخوان المسلمين
أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصادرها، بأن فرنسا بصدد محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع.
وذكرت الوكالة في وقت سابق، أن السلطات الفرنسية تشتبه بقيام رفعت الأسد بتشييد غير شرعي لعقارات في فرنسا تقدر قيمتها بـ90 مليون يورو.
وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا حول ثروة رفعت الأسد في أبريل 2014، التي تقدر بعشرات ملايين اليورو، وذلك بعدما أثارت هذه المسألة مجموعتا "شيربا" و"الشفافية الدولية".
وبعد عامين من التحقيقات، وجهت إلى رفعت الأسد تهم بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة. ووضعت السلطات الفرنسية يدها على أصول تعود لرفعت الأسد، العام الماضي، وفقا لـ "أ ف ب".