فرنسا تحاكم عم زعيم عربي بتهم الكسب غير المشروع

الخميس 18 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصادرها، بأن فرنسا بصدد محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع.

وذكرت الوكالة في وقت سابق، أن السلطات الفرنسية تشتبه بقيام رفعت الأسد بتشييد غير شرعي لعقارات في ​فرنسا​ تقدر قيمتها بـ90 مليون يورو.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا حول ثروة رفعت الأسد في أبريل 2014، التي تقدر بعشرات ملايين اليورو، وذلك بعدما أثارت هذه المسألة مجموعتا "شيربا" و"الشفافية الدولية".

وبعد عامين من التحقيقات، وجهت إلى رفعت الأسد تهم بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة. ووضعت السلطات الفرنسية يدها على أصول تعود لرفعت الأسد، العام الماضي، وفقا لـ "أ ف ب".