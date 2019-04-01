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السارق الصامت يهدد ملايين الحواسب حول العالم!

الخميس 18 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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أعلن المبرمج والخبير الشهير في أمن المعلومات، جون بيج، عن اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في متصفحات "مايكروسوفت"، تهدد ملايين الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز.

وأشار الخبير إلى أن هذه الثغرة التي يطلق عليها "السارق الصامت"، تمكن قراصنة الإنترنت من الوصول إلى أي حاسب يعمل بنظام "ويندوز"، ويحوي متصفح "إكسبلورر" أو "إيدج".

والخطير في هذه الثغرة هو أن الهاكرز بإمكانهم استغلالها للوصول إلى حساب إلكتروني خاص بالمستخدم، وجميع التطبيقات الموجودة على حاسبه، وسرقة بياناتها وكلمات المرور الخاصة بها، حتى بعد أن يتوقف المستخدم عن استعمال المتصفحين.

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